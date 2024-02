Indrukwekkend, Lucas Henveaux zet nog eens een flinke hap in zijn Belgisch record en snelt naar de 5e plaats op het WK

Lucas Henveaux blijft verbazen. In de finale van de 400 meter vrije slag scherpt hij zijn Belgische record aan met maar liefst anderhalve seconde (3'44"61). Het levert hem de 5e plaats op.



Henveaux zwom met lef en lag halfweg zelfs op medaillekoers. In de laatste lengtes zag hij de Australiër Winnington, de Duitser Martens en de Braziliaan Costa nog voorbijsnellen, maar zijn knappe chrono is een meer dan mooie troost voor de 23-jarige Belg.



De komende dagen zwemt Henveaux nog de 200 en de 800 meter vrije slag in Doha.



De 400 meter vrij is zijn specialiteit. Op die afstand zal hij sowieso te zien zijn op de Olympische Spelen in Parijs.