Maak kennis met Lucas Henveaux: hij droomde van een golfcarrière, nu maakt hij furore in het zwembad

Is de opvolger voor Fred Deburghgraeve (olympisch goud) en Pieter Timmers (olympisch zilver) opgestaan? Met het ene Belgische record na het andere én een 5e plaats op het WK is Lucas Henveaux alvast goed op weg. En dat terwijl de 23-jarige zwemmer aanvankelijk droomde van een topcarrière op de golfbaan.

Lucas Henveaux komt uit een zwemnest. Zijn moeder Els Gitsels en zijn vader André Henveaux sleten of slijten uren in het zwembad als topcoaches.

Tot dat besef kwam de tiener toen hij school liep in de Verenigde Staten. "Daar speelde ik tegen toptalenten en begreep ik dat ik niet over diezelfde gave beschikte."

Lucas Henveaux zette meteen hoog in. "Ik wilde in de voetsporen treden van Pieters, Colsaerts en Detry en professioneel golfspeler worden", vertelde hij in Le Soir.

Een illusie armer keerde Lucas Henveaux terug naar zijn roots: het zwembad van Crisnée, ten noorden van Luik, net onder de taalgrens.

Samen met zijn zus Camille, lid van het nationale estafetteteam, pikte hij de draad op tijdens de coronapandemie. Henveaux had beseft dat hij niet in een ketel met golfswings was gevallen, wel in een eentje met tonnen zwemtalent.

Onder de hoede van zijn vader begon Henveaux harder te trainen dan ooit tevoren.

Om ook een tweede keer de grote plas over te steken. Deze keer niet om te golfen op schoolniveau, wel om tegen zijn generatiegenoten te zwemmen op topniveau.

