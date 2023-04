Onze zwemcommentator zingt de lof van Lucas Henveaux: "Het beste sinds Pieter Timmers"

Het BK in Antwerpen heeft mooie prestaties opgeleverd. Er sneuvelden verschillende Belgische records, er werd aangetikt onder de WK-limiet en twee zwemmers wisten zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs: Roos Vanotterdijk (100 meter rugslag) en Lucas Henveaux (400 meter vrij).

Henveaux (22 jaar jong en 1,94 meter groot) zwom 4 titels bij elkaar: op de 100, de 200, de 400 en de 800 meter vrije slag.

"Op de 400 meter slag verbeterde hij het Belgisch record met maar liefst 4 seconden", opent Sidney Appelboom. "Met 3'46"59 achter je naam ben je een serieuze zwemmer."

Henveaux is de zoon van zwemcoach André Henveaux, een man met tonnen ervaring.

"Hij had al atleten zwemmen op de Olympische Spelen van 1988", herinnert Appelboom zich. "Zijn zoon zwemt nu in de States, aan de universiteit van Berkeley in Californië."

"Dat werpt snel zijn vruchten af", merkt onze cocommentator op. "Met Berkeley won hij het Amerikaans kampioenschap, in Antwerpen zag je hem nu met veel zelfvertrouwen zwemmen."