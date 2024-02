In de schaduw van Van Aert en co: de tips uit de Algarve voor jouw wielermanager

Diezelfde Benoot is wat op de sukkel na een verstoorde voorbereiding door corona en een val in de Algarve, waarbij zijn heiligbeen is gehavend.

Tratnik heeft de Omloop al meermaals verkend en kan in het openingsweekend toeslaan zoals bijvoorbeeld Tiesj Benoot dat vorig jaar in Kuurne heeft gedaan.

Maar misschien palmt bij afwezigheid van Tadej Pogacar een andere Sloveen Ninove in? Jan Tratnik lijkt in de vorm van zijn leven.

Bij Visma-Lease a Bike is Wout van Aert dé kopman, maar het Nederlandse blok gooit al zijn ijzers in het vuur. Dylan van Baarle en Christophe Laporte beëindigen hun hoogtestage op Tenerife en zakken eerstdaags af naar Vlaanderen.

Ploegmakker Valentin Madouas beschikt nog niet over de benen van zijn Zwitserse compagnon. "Hij heeft nog wat competitie nodig om zijn topvorm te bereiken", weet Guesdon. De Franse kampioen van Groupama-FDJ is er dit weekend niet bij op Vlaamse bodem.

Ook vorig jaar koesterde hij ambities voor de eerste klassiekers, maar na zijn 5e plaats in Portugal werd hij ziek. "Ik schat hem nog sterker in dan vorig jaar op dit tijdstip van het seizoen", oordeelt zijn ploegleider Frédéric Guesdon.

Vorig jaar won hij de tijdrit in de Algarve, dit jaar was ook Stefan Küng niet opgewassen tegen Remco Evenepoel.

Stefan Küng is in tegenstelling tot tijdritrivaal Filippo Ganna wél op dreef. De Italiaan heeft een complexe winter achter de rug.

2 keer 7e in de sprintritten, 22e in de tijdrit en 21e richting Malhao na een dagje brommeren aan het front: Stuyven heeft tijdens zijn eerste competitiedagen bewezen dat het snor zit met zijn vorm en benen.

Hoe populair zou Bob Jungels nog zijn bij de wielermanagers? De winnaar van Kuurne in 2019 belandde na heel wat fysiek leed in een identiteitscrisis, maar lijkt stilaan weer te sprankelen.

Remco Evenepoel in conclaaf met Bob Jungels. Ze waren in 2019 en 2020 nog ploegmaats bij Deceuninck-Quick Step.

De 23-jarige Duitser hinkt zelf nog op 2 gedachten: is hij een rassprinter of moet de sterke beer zijn focus verleggen naar de meer slopende parcours waar zijn snelle collega's veel rapper buiten adem geraken?

Mathieu van der Poel speelt nog even verstoppertje, Jasper Philipsen begint zaterdag aan zijn koersjaar. Maar bij Alpecin-Deceuninck rijpt ook nog Lars Boven in de schaduw.

Als lid van de opleidingsploeg en als zoon van ploegleider Jan Boven, leek het vanzelfsprekend dat Lars prof zou worden bij Visma-Lease a Bike, maar de 22-jarige Nederlander ging in op het aanbod van de gebroeders Roodhooft.

Als stagiair eindigde hij vorig jaar 4e in de Super 8 Classic (na onder meer winnaar MVDP) en dit voorjaar kwam hij al meermaals boven water.

Boven begon met 3 top 10-plaatsen in de Tour Down Under, eindigde 4e in de Figueira Champions Classic en werd ook 4e in de eerste etappe van de Algarve. De snelle allrounder is een dark horse.