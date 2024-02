Renaat Schotte trekt 5 conclusies na de Ronde van de Algarve: "Remco 3.0 en karakterman Van Aert"

Renaat Schotte zat de voorbije dagen in het (winnende) spoor van Remco Evenepoel en Wout van Aert in de Ronde van de Algarve. Wat heeft zijn kennersblik gezien met het oog op wat nog moet komen? "Ik zag Evenepoel zelden zo ontspannen en Van Aert legde een goeie fundering."

Van zijn drie eindzeges in de Algarve was dit volgens mij de makkelijkste voor Remco Evenepoel. Bovendien heeft hij nog geen hoogtestage gedaan, dus er zit nog heel veel marge op. Dat betekent dat hij zeer goed uit de winter is gekomen.



Eigenlijk heeft hij nooit de controle over de wedstrijd verloren. Hij wordt bergop dan wel twee keer geklopt door Daniel Felipe Martinez, maar telkens is daar een verklaring voor.

De eerste keer begon Evenepoel er te vroeg aan en in de slotrit had hij schakelproblemen. Dat zijn details die over winst of verlies beslissen, maar hij zat wel gewoon in het wiel. Daar maak ik mij dus geen zorgen over.

Wat me ook frappeerde, was dat hij een heel ontspannen indruk naliet. Zoals hij met het publiek omgaat, dat is Remco 3.0.

Evenepoel was hier heel beschikbaar, ging zelfs spontaan op mensen af om selfies te nemen en handtekeningen te zetten. Hij is goed gehumeurd, heeft het mentaal allemaal op een rijtje. Die ijzersterke kop van hem is een troef. Daar kan hij later in het seizoen ook zijn voordeel mee doen.

De conclusie is dat we een heel goeie Evenepoel hebben gezien, die - ook mentaal - voorsprong heeft genomen op een aantal tegenstanders die hier waren. Tegen de klok tegen een Ganna of Van Aert, maar in de bergen ook tegen heel wat andere klassementsmannen. Hij staat voor op de rest van het peloton.