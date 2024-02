Vandenbempt: "Het uitgelekte rapport van de refs is een catastrofe, maar gelukkig was er Castro-Montes"

Maar misschien is alles wat coach Blessin heeft aangestipt, wel de kanarie in de kolenmijn. Je mag die signalen niet negeren, het is niet het moment voor een eventueel dipje. Want er komen bijvoorbeeld ook nog die twee Europese wedstrijden tegen Eintracht Frankfurt aan.

Dus de coach is minstens waakzaam, misschien zelfs ongerust. Die reeks van 18 wedstrijden zonder nederlaag in de competitie staat er natuurlijk nog en de voorsprong in het klassement blijft groot.

Ze staan wat minder stevig in blok. Die bekerwedstrijd tegen Club Brugge was echt zwak: 3-0 was logischer geweest dan 2-1, die nu nog perspectief biedt voor de terugwedstrijd.

En zaterdag na de wedstrijd ging het onder meer over Mohamed Amoura , die te veel dribbelde, foute keuzes maakte in de zone van de waarheid. Voor aanvaller Gustaf Nilsson viel de term "egoïstisch" zelfs. Dat is niet iets wat we associëren met Union.

Ze slikken veel te gemakkelijke tegendoelpunten. Na de 6 stuks in de voorbije 4 competitiewedstrijden ook nog eens 2 in de Beker van België.

Toch is coach Alexander Blessin al langer kritisch over de prestaties van zijn ploeg, ook na gewonnen wedstrijden tegen RWDM bijvoorbeeld en zelfs vorige week tegen Genk. Daar had Union wel de controle en was Genk eigenlijk machteloos, maar het voetbal was lang bescheiden.

Union had een heel moeilijke eerste helft tegen Westerlo. Dat vond ik zeker ook de verdienste van de bezoekers, die goed en met veel energie speelden. Maar nadien was Union toch gewoon sterker. Zonder die volstrekt overbodige VAR-interventie op het einde had de leider toch ook gewoon weer gewonnen.

Genk voetbalde dit seizoen lang heel goed, maar kreeg dat niet vertaald in resultaten. Intussen zijn dat goede, vlotte voetbal bij de Limburgers en die vele kansen die ze creëerden, ook verdwenen. Dat is toch zorgwekkend voor een ploeg die ik lang bij de echte titelkandidaten rekende.

Hein Vanhaezebrouck had het duel tegen Cercle Brugge cruciaal genoemd. KAA Gent verloor met 1-2 en de Champions' Play-offs zijn nu echt wel in gevaar, net als voor KRC Genk .

Het laatste waar Gent nood aan heeft, is een coach die twijfelt of een beetje moedeloos wordt.

Europa is toch gewoon te belangrijk om dat zomaar weg te geven in functie van die lange strijd voor Play-off I. Vanhaezebrouck is niet te benijden voor alle duidelijkheid, maar hij moet wel iedereen bij Gent nu overtuigen dat het gewoon kan.

Ik begrijp dat natuurlijk, maar het is toch niet wat je als club of speler van je trainer wil horen. Het laatste waar Gent nood aan heeft, is een coach die twijfelt of een beetje moedeloos wordt.

Hein Vanhaezebrouck zei: "Ik weet niet hoe we dat gaan doen. Met een afgeroomde kern, met jonge, onervaren spelers op de bank, met ervaren spelers met wie we omzichtig moeten omspringen en ook nog eens met twee Europese wedstrijden."

Het verschil in zelfvertrouwen en overtuiging na de wedstrijd kon niet groter zijn tussen de twee trainers. Miron Muslic zei: "Niemand krijgt ons nog uit de top 6". Dat is gesproken.

1 op 15 en nu moet KAA Gent ook nog Europa in: "Met de staf weten we niet wat we moeten doen"

De scheidsrechters kregen ook dit weekend weer van alle kanten kritiek. Vorige week lekten ook nog eens de evaluatierapporten van de scheidsrechters uit. Dat vind ik zeer kwalijk, een catastrofe voor onze scheidsrechters.

Dat is trouwens geen verwijt naar de krant die ze gepubliceerd heeft. Als ik ze zelf had, had ik het ook gedaan. Het is journalistiek werk. Maar wie die cijfers heeft doorgespeeld, heeft het niet goed voor met de arbitrage in België of heeft het toch zeer pijnlijk verkeerd aangepakt.

Als het de bedoeling was om grote baas Bertrand Layec vol in de wind te zetten voor de catastrofale manier waarop hij al jarenlang dat departement leidt, dan was het ten eerste niet nodig, want dat was al geweten. En ten tweede is de beslissing om op het einde van het seizoen, wanneer zijn contract afloopt, afscheid te nemen al lang genomen.

Dat wanbeleid is nu ook nog eens in cijfers gegoten, maar dan wel ten koste van veel scheidsrechters en VAR's, die al wekelijks onbeschermd onder vuur worden genomen.