"Het is één grote grap": VAR opnieuw kop van Jut na discutabele, maar allesbeslissende ingreep bij Union

Alleen: was deze fase wel clear and obvious ?

Een verrassing kun je het niet meer noemen, maar na de wedstrijd tussen Union en Westerlo ging het opnieuw maar over één ding: de VAR. Een kwalijke gewoonte die haar oorsprong deze keer ontleende aan een discutabele fase in de allerlaatste minuut van de partij. Diep in de toegevoegde tijd liep Union-verdediger Kevin Mac Allister invaller Matija Frigan ietwat ongelukkig omver aan de rand van de grote rechthoek. Scheidsrechter Kevin Van Damme liet het spel eerst nog doorgaan, maar werd enkele momenten later door de VAR naar het scherm geroepen. De ref kwam na minutenlang twijfelen toch terug op zijn oordeel en kende Westerlo ultiem nog een strafschop toe, die voor een pijnlijke 2-2-ommekeer zorgde voor Union.

"Ik spreek niet graag over de arbitrage, maar dit is één grote grap", was Union-trainer Alexander Blessin ongewoon scherp na de wedstrijd.

"Ik ben een voorstander van de VAR en zal er steeds positief over spreken, maar deze keer - na het tien keer bekijken van de beelden - is het een echte grap", herhaalde hij.

"De scheidsrechter had een duidelijk zicht op de fase en zou eigenlijk enkel bij een clear and obvious fout naar het scherm geroepen mogen worden, toch? Dat was deze keer niet het geval. Ik dacht nochtans dat de VAR er was om de scheidsrechter te helpen ..."

"We hadden het zelf vroeger moeten afmaken, dat besef ik. Maar we moeten het onze scheidsrechters toch ook proberen gemakkelijker te maken? En dat gebeurt nu gewoon niet. De regels moeten duidelijker zijn."