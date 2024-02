Union ziet winst in laatste minuut door de vingers glippen tegen Westerlo na discutabele VAR-interventie

za 10 februari 2024 20:10

Union einde 2 - 2 Westerlo 7' - Doelpunt - Thomas Van den Keybus (0 - 1) 16' - Doelpunt - Loic Lapoussin (1 - 1) 25' - Geel - Casper Terho 50' - Geel - Emin Bayram 52' - Geel - Griffin Yow 57' - Verv. Casper Terho door Alessio Castro-Montes 59' - Doelpunt - Loic Lapoussin (2 - 1) 62' - Geel - Charles Vanhoutte 69' - Verv. Allahyar Sayyadmanesh door Nacer Chadli 69' - Verv. Thomas Van den Keybus door Nicolas Madsen 69' - Verv. Serhiy Sydorchuk door Dogucan Haspolat 72' - Geel - Mohamed Amoura 76' - Geel - Kevin Mac Allister 83' - Verv. Griffin Yow door Matija Frigan 83' - Verv. Mohamed Amoura door Dennis Eckert Ayensa 90+6' - Doelpunt strafschop - Nicolas Madsen (2 - 2) 90+7' - Verv. Romeo Vermant door Ravil Tagir Jupiler Pro League - speeldag 25 - 10/02/24 - 18:15 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 7' Thomas Van den Keybus 0 - 1 Thomas Van den Keybus 7' 16' Loic Lapoussin 16' Loic Lapoussin 1 - 1 59' Loic Lapoussin 59' Loic Lapoussin 2 - 1 90+6' Nicolas Madsen 2 - 2 Nicolas Madsen 90+6'

Een opdoffer in de 95e minuut. Union leek lang af te stevenen op een nieuwe driepunter tegen Westerlo, maar in de allerlaatste minuut ging de bal nog op de stip na een lange VAR-interventie. Nicolas Madsen nam het cadeautje in dank aan en schonk de bezoekers zo alsnog een punt.



Union - Westerlo in een notendop:

Sleutelmoment: In de extra tijd krijgt Union een koude douche. Mac Allister gaat naast de bal, Frigan loopt tegen hem aan en beide spelers gaan onderuit. Scheidsrechter Van Damme grijpt niet in, maar wijst na een VAR-interventie tóch naar de stip. Madsen schenkt Westerlo zo op de valreep een punt.





Het levert Union uiteindelijk slechts één punt op, maar met twee goals was Loïc Lapoussin wel de uitblinker bij de thuisploeg. Hij zette snel orde op zaken na de vroege tegengoal en bracht Union op het uur op voorsprong.





Het levert Union uiteindelijk slechts één punt op, maar met twee goals was Loïc Lapoussin wel de uitblinker bij de thuisploeg. Hij zette snel orde op zaken na de vroege tegengoal en bracht Union op het uur op voorsprong. Opvallend: Westerlo treedt toe tot een select clubje, want voor Union is het dit seizoen nog maar de derde keer dat het in de competitie in eigen huis punten laat liggen. Antwerp kon net als Westerlo een punt rapen in het Dudenpark, Racing Genk is het enige team dat er kon winnen.



Lapoussin zet snel orde op zaken na blunder van Sykes

De wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op voor Union en dus koos Alexander Blessin ervoor om opnieuw te roteren. Castro-Montes en Sadiki verhuisden naar de bank, zelfs Burgess kreeg rust. Terho, Machida en Rasmussen waren hun vervangers.



De wedstrijd begon in mineur voor de competitieleider, want Sykes ging al na enkele minuten pijnlijk de mist in. Na een te korte terugspeelbal op Moris haalde de doelman de doorgebroken Vermant neer in de zestien, maar de bal kwam tot bij Van den Keybus en die mikte de openingsgoal in het lege doel.



Even slikken voor Union, dat wel snel orde op zaken stelde. Westerlo liet zich te makkelijk ringeloren bij een simpele één-twee door het centrum en Lapoussin bracht de thuisploeg zo op het kwartier alweer langszij.



Weinig doelgevaar na die gelijkmaker, beide ploegen hielden elkaar in evenwicht. Met de rust in zicht maakte een klasseflits van Amoura toch bijna het verschil, maar zijn knappe plaatsbal strandde op de kruising.

Late penalty kost Union twee punten

In de tweede helft slaagde Westerlo er niet meer in om met veel energie gelijke tred te houden met Union. Opnieuw werden de bezoekers gered door het doelhout toen Nilsson net niet bij een indraaiende voorzet van Amoura kwam en de bal via Bolat op de paal landde.



De 2-1 bleef wel in de lucht hangen en op het uur viel ze ook. Op een voorzet van Machida kopte Nilsson de bal weer voor doel. Daar kapte Lapoussin Bayram knap uit en van dichtbij mikte hij zijn tweede van de avond in doel.



Union gaf de touwtjes nadien niet meer uit handen. Nilsson zorgde tot twee keer toe bijna voor de 3-1. De Zweed kwam een fractie te laat om een voorzet van Castro-Montes in doel te glijden en botste tien minuten voor het einde op een redding van Bolat.



Gemiste kansen die Union uiteindelijk duur te staan kwamen. In de extra tijd miste Mac Allister zijn interventie en Frigan liep tegen de Argentijn aan. Beide spelers gingen onderuit en na tussenkomst van de VAR legde scheidsrechter Van Damme de bal op de stip. Madsen liet de kans niet liggen en bracht Westerlo onverhoopt langszij.



Diep in de extra tijd kwam Union alsnog dicht bij de volle buit toen Nilsson van dichtbij kon uithalen, maar met een bijzonder knappe verdedigende actie kon Neustädter zijn schot nog net voldoende deviëren.