Het is maar een getal: 100-jarige (!) Iraanse duiker toont dat hij het nog steeds kan

Op passie staat geen leeftijd. Dat heeft Taghi Askari afgelopen weekend bewezen. De schoonspringer pakte anno 1951 een zilveren en bronzen plak op de allereerste Aziatische Spelen. 73 jaar later - en dus ook met 100 levensjaren op de teller - laat de Iraniër zien dat zijn lichaam het nog niet verleerd is.

Niet meer van het tienmeterplatform. Maar ach, wie zal daar om malen?

Taghi Askari alvast niet. De 100-jarige ex-duiker liet zich verleiden om naar aanleiding van het WK zwemmen in Doha (Qatar) nog eens een plons te maken.

"De liefde voor het duiken ontdekte ik als tiener en draag ik nog steeds mee", deelt hij in een filmpje van World Aquatics. Dicht bij zijn ouderlijke nest in Iran maakte Askari steevast salto's in het water. Die leverden hem een bekroonde carrière op.

"Sinds mijn medailles op de Aziatische Spelen van 1951 is er nog niet veel veranderd op dat vlak... Aan mijn lichaam wel", lacht Askari.

Tot zijn 41e deed hij mee voor de medailles op nationaal niveau. Daarna kondigde hij zijn pensioen aan en veranderde de sport razendsnel door de komst van Chinese toppers.

Toch durft Askari zowaar zijn comeback aan. Op een wedstrijd kort na de wereldkampioenschappen zwemmen zal hij zich mengen in het jonge deelnemersveld.

En of leeftijd maar een getal is.