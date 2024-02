Extra Time is scherp voor "babyface-sneer" van Boucaut naar Vanaken: "Oude frustratie om makkelijk te scoren"

Een analyse die meteen het land rondging. Ex-scheidsrechter Alexandre Boucaut liet zich bij RTBF erg scherp uit over Hans Vanaken na diens rode kaart tegen Antwerp. Onder meer "babyface" en "duivelse speler" weerklonken in de studio. "Hij heeft weinig recht van spreken", pareert Peter Vandenbempt de uitlatingen in Extra Time.