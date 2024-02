Argentijn Gondou houdt 2-voudig titelverdediger Brazilië van olympisch voetbaltoernooi

Brazilië zal geen derde keer op een rij olympisch voetbalgoud veroveren op de Olympische Spelen in Parijs. De Braziliaanse beloften verloren gisteravond in het kwalificatietoernooi in Venezuela met 1-0 van rivaal Argentinië. Argentinië, dat in 2004 en 2008 olympisch kampioen werd, pakte zo het OS-ticket.

Brazilië, Argentinië, Paraguay en Venezuela hadden zich geplaatst voor de eindronde van het olympisch kwalificatietoernooi in Zuid-Amerika. Daarin speelden alle landen 1 keer tegen elkaar. De top 2 stootte door naar Parijs.



Het Brazilië van vedette Endrick (17) had genoeg aan een punt tegen de eeuwige rivaal, maar ging onderuit. De ontgoocheling was immens.



Een kopbaldoelpunt van Luciano Gondou 12 minuten voor tijd loodste de selectie van bondscoach Javier Mascherano naar de Spelen. In 2004 won Argentinië goud met topspits Carlos Tevez en coach Marcelo Bielsa, in 2008 zorgde Lionel Messi voor de titel.



Later op de avond verzekerde ook Paraguay zich van een ticket dankzij een 2-0 tegen Venezuela. Paraguay, dat ook Brazilië had geklopt, eindigde zo eerste met 7 op 9, Argentinië telt 5 op 9, 2 punten meer dan Brazilië.



In Parijs zullen de U23-selecties mogen aangevuld worden met 3 oudere spelers.