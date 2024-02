Olympische medaillewinnaars krijgen stukje van Eiffeltoren mee naar huis

Wie sterk presteert op de Olympische Spelen in Parijs, krijgt een deel van de Eiffeltoren rond zijn nek. In de olympische medailles werd namelijk een stukje van het 135 jaar oude monument verwerkt.

In 5.084 medailles een stukje van de Eiffeltoren? Geen zorgen, het bekendste monument van de Franse hoofdstad zal ook na de Olympische Spelen in Parijs overeind blijven staan.

Ook al was het de bedoeling van ontwerper Gustave Eiffel dat de Eiffeltoren maar 20 jaar zou blijven staan, ondertussen domineert het 330 meter grote monument al 135 jaar het Parijse straatbeeld.

Daarvoor moet wel regelmatig een van de 18.038 ijzeren onderdelen worden vervangen. Van die wisselstukken werden fragmenten geschaafd voor de olympische medailles. In elke gouden, zilveren en bronzen medaille zit 18 gram van de Eiffeltoren, omgesmeed tot een zeshoek.

"Er is één Frans symbool dat over de hele wereld bekend is: de Eiffeltoren", vertelt ontwerper Joachim Roncin. "Het was een wild idee, maar de droom werd werkelijkheid. In elke medaille zit een stukje van de Eiffeltoren."

In totaal werden er 5.084 medailles vervaardigd: zo'n 2.600 voor de Olympische Spelen en 2.400 voor de Paralympische Spelen. Ze zullen niet allemaal worden uitgedeeld. Er zijn wat extra exemplaren voorzien voor het geval van bijvoorbeeld een dopingschorsing.