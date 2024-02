Hugo Broos pakt brons op de Afrika Cup na beklijvende strafschoppenreeks tegen Congo

Het eremetaal is binnen voor Hugo Broos. Onze landgenoot loodste Zuid-Afrika naar de derde plaats op de Afrika Cup. In de kleine finale triomfeerde de ploeg van onze landgenoot in een nieuwe strafschoppenreeks tegen DR Congo.

Met het penaltytrauma van de halve finales nog vers in het geheugen, moest Zuid-Afrika ook in de kleine finale tegen DR Congo aan de bak in een allesbeslissende strafschoppenreeks.

De ploeg van onze landgenoot Hugo Broos was in de reguliere speeltijd opnieuw niet verder geraakt dan een 0-0-gelijkspel. Een neveneffect van twee ploegen die absoluut geen tegengoal wilden slikken.



Maar goed, na de 90 minutenlange zenuwslag riep Broos zijn manschappen bij elkaar in een grote kring. Met een laatste vurig betoog stuurde hij zijn Zuid-Afrikaanse stuntploeg naar het midden van het veld.



Alles of niets.



Dat Broos geen risico schuwt, werd meteen duidelijk. Zijn eerste strafschopnemer was Mokoena, die tegen Nigeria nog in de mist ging vanaf de stip. En jawel, ook deze keer liet hij onze landgenoot meteen naar zijn witte haardos grijpen.



En tot overmaat van ramp vlogen alle penalty's van zowel Congo als Zuid-Afrika daarna feilloos binnen: 4-4.



Maar toen Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) de bronzen medaillehoop van DR Congo voor zijn voeten kreeg, faalde ook hij. Een diepe zucht van opluchting weerklonk bij Broos en de zijnen.



En niet veel later zou die zucht in een kreet vol ontlading transformeren toen de Congolees Elia Meschak Zuid-Afrika het eremetaal met een fatale misser schonk.

Dat Broos op handen gedragen wordt door zijn spelers, werd in alle ontlading plots zeer duidelijk.