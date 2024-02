Hugo Broos twijfelt over zijn toekomst bij Zuid-Afrika: "Ik wil niet telkens de pispaal zijn bij een tegenslag"

do 8 februari 2024 17:56

In de Afrika Cup greep Hugo Broos gisteren met Zuid-Afrika nipt naast een ticket voor de finale. De grote vraag: blijft hij aan het roer als bondscoach? "Toen ik de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse voetbalbond vroeg om daarover een gesprek te hebben, voelde hij nattigheid", zegt de 71-jarige Broos.

"Muisstil was het in de kleedkamer, terwijl er normaal gedanst en gezongen wordt. De ontgoocheling is groot." Daags na het missen van de finale van de Afrika Cup baalt Hugo Broos als een stekker. "Iedereen voelde aan dat we het hadden kunnen doen: de finale bereiken. We waren dominant en creëerden meer kansen dan Nigeria. Maar we scoorden niet genoeg."

Storm aan kritiek

Broos schreef op de Afrika Cup een sprookje met Zuid-Afrika. Maar wil hij aanblijven als bondscoach? "Daar moet ik nog over nadenken. Toen ik de voorzitter (van de voetbalbond) vroeg om eens samen te zitten, voelde hij nattigheid." Of Broos wil doorgaan als bondscoach, hangt onder meer af van de appreciatie van de Zuid-Afrikaanse fans.



"Sinds ik in Zuid-Afrika ben, ben ik bedolven onder de kritiek. Er zijn enkele momenten geweest dat ik dacht: "Waarom doe ik dat nu nog allemaal?" Want het wordt niet geapprecieerd." Broos illustreert die snoeiharde kritiek met het selectiemoment. "Toen ik de 23 namen voor de Afrika Cup bekendmaakte, barstte er in Zuid-Afrika een storm van kritiek uit door de keuzes die ik gemaakt had." "Maar ik wou absoluut bewijzen dat ik gelijk had met de dingen die aan het doen was. En ik heb gelijk gekregen."

Sorry, maar ik ben niet het pispaaltje van elke Zuid-Afrikaan die denkt dat hij weet hoe het moet als het tegenslaat. Hugo Broos

Broos wil dat de bond hem het perspectief kan bieden dat er meer positiviteit heerst rond hem en de Zuid-Afrikaanse ploeg.



"Als ik bij het eerstvolgende negatieve resultaat weer onder de kritiek bedolven word... Sorry, maar ik ben niet het pispaaltje van elke Zuid-Afrikaan die denkt dat hij weet hoe het moet als het tegenslaat." "Daar zal ik eens moeten over praten met de Zuid-Afrikaanse voetbalbond. En er zijn nog enkele zaken."

Zuid-Afrika ging in de halve finale tegen Nigeria kopje-onder in de strafschoppen.

