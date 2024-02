Zuid-Afrika en Hugo Broos treuren: Nigeria in finale Afrika Cup na nieuwe penaltythriller

In de 96e minuut krijgt Khuliso Mudau nog dé kans om Zuid-Afrika naar de finale van de Afrika Cup te trappen. De rechtsachter kwam oog in oog te staan met een lege goal, maar trapte de hoop van Hugo Broos en co hoog over.

Het beeld waar de reguliere speeltijd mee eindigde, zou zich ook na een uitputtingsslag in de verlengingen en een allesbeslissende strafschoppenreeks nog eens afspelen in het Stade Bouaké: Hugo Broos en zijn spelers met treurende blikken.

“Het is een loterij”, reageerde Hugo Broos opvallend sereen na de penaltyreeks. “Ik kan mijn spelers, ook zij die gemist hebben, niets verwijten. Zoiets is een stressvolle situatie. De vorige keer wonnen we na strafschoppen, nu verliezen we.”

Broos was vooral tevreden over hoe zijn team gespeeld had. “We waren dominant in de eerste helft: we waren de beste ploeg met de beste kansen. In de tweede helft was het meer in evenwicht, maar net voor het einde hadden wij die supergrote kans. We hadden de match toen kunnen beslissen. Dat is niet gebeurd.”

Het sprookje is helaas voorbij. “Soms staat het geluk aan je zijde, vandaag niet. Maar de mentaliteit van mijn groep was geweldig. Nigeria was in de eerste helft niet gevaarlijk. Onze tactiek klopte dus. We moeten trots zijn en als coach mag ik niet te ontgoocheld zijn.”