Tom Pidcock is meteen op de afspraak bij eerste mountainbikerace van het seizoen

In Spanje heeft Tom Pidcock zijn regenboogtrui alle eer aan gedaan in de eerste manche van de Shimano Super Cup. Pidcock had aan de finish bijna een halve minuut voorsprong op Alpecin-renner Sam Gaze.

Geen Tom Pidcock op het WK veldrijden vorige week, want het multitalent concentreert zich meer op de mountainbike dit jaar met het oog op de Olympische Spelen.

In La Nucia, in Alicante, stofte hij voor het eerst dit seizoen zijn mountainbike af. Ook op zijn knoken lag schijnbaar nog wat stof, want een geweldige start had hij niet.

Sam Gaze, op de weg actief bij Alpecin-Deceuninck, zette Pidcock op een gaatje, maar hij moest in de tweede wedstrijdhelft toch plooien voor het meesterschap van de wereldkampioen.





Het is maar een kort uitje op de mountainbike voor Pidcock, want woensdag zit hij al opnieuw op zijn wegfiets. Dan neemt hij het in de Ronde van de Algarve op tegen onder meer Remco Evenepoel en Wout van Aert.