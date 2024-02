Neoprof William Junior Lecerf imponeert met tweede plaats: "Ongelooflijke dag"

zo 4 februari 2024 10:19

William Jr. Lecerf heeft zaterdag in zijn debuutkoers de neus aan het venster gestoken. Hij eindigde als tweede in de slotrit én de eindstand van de AlUla Tour in Saudi-Arabië. "Tweede in mijn eerste profkoers is fantastisch voor mij."

De 21-jarige William Junior Lecerf toonde zich diep in de finale een van de beste klimmers van het peloton, ondanks de aanwezigheid van renners als Simon Yates en Rafal Majka. "De ploeg zette me uitstekend af aan de voet van de slotklim: daar wil ik hen voor bedanken." "Ik voelde me heel goed, dus viel ik aan op één van de steilste stroken van de beklimming. Toen de anderen kwamen aansluiten (Yates, Majka en Finn Fisher-Black), wist ik dat we een goede kans hadden om tot de streep voorop te blijven." Op de finish moest Lecerf enkel dag- en eindwinnaar Yates voor zich dulden in de sprint. "Jammer dat ik een beetje ingesloten geraakte, want ik voelde dat ik de benen had om te winnen." "Maar toch: tweede eindigen in mijn eerste profkoers, dat is iets fantastisch voor me. Ik ben blij dat ik op het eindpodium sta. Dit is een ongelooflijke dag voor mij", genoot de neoprof van Soudal - Quick Step na afloop. Als winnaar van het jongerenklassement mocht hij in de witte trui op het eindpodium.

Lecerf komt niet uit het niets: hij maakte vorig jaar deel uit van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step, en maakte toen al naam met winst in de belofteversie van de Ronde van Lombardije, een derde plaats in de profronde van Rwanda, en topvijfuitslagen in belangrijke opleidingskoersen als de Ronde van de Toekomst en de Ronde van de Elzas.