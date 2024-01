Met gouden velgen: WB-eindwinnaar Iserbyt komt net als MVDP en Pidcock met sportauto naar cross

Als eindwinnaar kan er al eens een folietje af. Eli Iserbyt - behoudens een mirakel zeker van de eindzege in de Wereldbeker veldrijden - kwam zondag in stijl opdagen in Hoogerheide. Onze landgenoot pronkte in een snelle Mercedes, mét gouden velgen. Hij volgt daarmee in de voetsporen van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, die deze winter ook al uitpakten met een dure bak.