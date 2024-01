Van der Poel toont WK-benen al in slotmanche van Wereldbeker in Hoogerheide, eindzege voor Iserbyt

Uitgerekend waar hij vorig jaar de wereldtitel pakte, heeft Mathieu van der Poel nog eens een uitroepteken gezet achter zijn favorietenrol voor het WK van volgend weekend. In de slotmanche van de Wereldbeker in Hoogerheide kneep hij zijn tegenstanders één voor één dood. De eindzege voor Iserbyt in de Wereldbeker kwam niet meer in gevaar.

Met een indrukwekkende krachtexplosie knalde Mathieu van der Poel vorig jaar in een sprint der titanen met Wout van Aert naar de wereldtitel in Hoogerheide. Een jaar na datum leek een nieuwe zege voor eigen volk een evidentie voor de Nederlander. Het was alleen wachten op dat ene exploot. Van der Poel had zondag alvast geen haast. Het eerste halfuur van de Wereldbekerfinale in Hoogerheide leek meer op een wegkoers dan een veldcross. Voorin troepte een half peloton samen. In ronde zes leek Van der Poel zijn moment te kiezen, maar het bleek slechts een schijnmanoeuvre. Een sterke Thibau Nys pareerde vlot, wat later kwamen ook Nieuwenhuis , Ronhaar en Iserbyt weer aansluiten. Bij de vrouwen was de cross in Hoogerheide uitgedraaid op een sprint, maar zo ver zou de almachtige Van der Poel het niet laten komen. Op anderhalve ronde van het eind drukte hij zijn turboknop in, niemand - ook een dappere Nys niet - had een antwoord. De wereldkampioen knalde zo naar een nieuwe zege in Hoogerheide en kan terugblikken op een geslaagde generale repetitie voor het WK van volgende week. Nieuwenhuis en Ronhaar maakten het volledige Nederlandse podium vol, voor Nys (die nog viel in het slot) en eindwinnaar Iserbyt.

Joris Nieuwenhuis (2e): "Dit doet toch veel deugd. In Benidorm was het slecht en dan begin je toch wat te twijfelen. Ik ben blij dat de benen vandaag wel weer goed waren. Het is wel prettig dat we volgende week op het WK in de luwte van Mathieu kunnen starten. Hij trekt alle aandacht naar zich toe. Of ik mik op een podiumplaats? Ja, daar ga ik voor."



Pim Ronhaar (3e): "Ik lag gisteren op de bank en hoorde Paul Herygers zeggen dat ik me vandaag moest bewijzen omdat ik in Benidorm niet goed was. Bij deze is dat gebeurd. Heel mijn seizoen is al supergoed geweest, Benidorm was helaas slecht. Maar ik heb vandaag getoond dat het er nog in zit. Hoe we met Nederland het WK moeten aanpakken? Mathieu is gewoon tien procent beter dan wij. Daarachter moeten wij ons ding doen, want ook Mathieu kan pech hebben."



Eli Iserbyt (5e): "Ik had graag op het podium gestaan. In de laatste ronde was het vier tegen één, en dat was moeilijk voor mij. In de sprint was het gokken, maar Thibau ging niet echt aan. Als ik in zijn spoor had kunnen volgen, had ik er misschien nog over kunnen gaan. Het klassement was vandaag het belangrijkste. Nu focus ik op het WK, met ook Vanthourenhout en Nys hebben we drie kopmannen."