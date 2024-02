"Ik voelde me verraden, maar ik hoop dat Femke nu gelukkig is"

di 6 februari 2024 16:50

Het tot nu enige geval van mechanische fraude in de wielersport, het door de UCI ontdekte motortje in een fiets van Femke Van den Driessche, is nooit helemaal opgehelderd. In onze podcast Fichebak houden toenmalig bondscoach Rudy De Bie en toenmalig sportief directeur Jos Smets er een duidelijke mening op na.

Ook al werd het WK beloften voor vrouwen in 2016 gereden in een zondvloed, toch was de ontdekking van het motortje in een fiets van Femke Van den Driessche een donderslag bij heldere hemel. Zo ook voor toenmalig bondscoach Rudy De Bie. "Het was halfweg de wedstrijd en Femke had geen kans meer op een goed resultaat toen ik een melding kreeg dat ik naar de autopits op het circuit van Zolder moest komen", doet De Bie zijn verhaal in onze podcast Fichebak.

"Het moment dat ik de ruimte betrad, haalden ze het zadel met de zadelpen uit het frame en zie ik ook draden verschijnen. Ik zal niet zeggen dat mijn wereld toen instortte, maar dat was toch iets van: "Dit kan toch niet?""

Ik krijg er nu nog kippenvel van. En dan nog bij een meisje van 19 jaar. Of ik me verraden voel? Zeker. Toenmalig bondscoach Rudy De Bie

Jos Smets, toen sportief directeur van Belgian Cycling, was er die dag ook bij. "Ik zie nog altijd die fiets staan. Het zadel eruit en die draden die daar uit hangen. Dat was duidelijk een fiets waar een motor in zat."

Smets kon zijn ogen niet geloven. "Niemand kon eigenlijk geloven wat daar aan het gebeuren was. Dat was iets irreeël en plots wordt dat echt realiteit. Dat gebeurt dan in Zolder, op een WK in eigen land, met een Belgische atleet. Daar ben je niet goed van."

Ook bij De Bie kwam het hard binnen. "Ik krijg er nu nog kippenvel van. En dan nog bij een meisje van 19 jaar. Het is onbegrijpelijk. Of ik me verraden voelde? Zeker verraden. En dan voelde je ook meteen schaamte, ook al had je er niets mee te maken."

Is de uitleg van Femke en Nico geloofwaardig?

Femke Van den Driessche heeft altijd haar onschuld staande gehouden en wees naar een vriend van wie de fiets zou geweest zijn. Dat maakte Jos Smets ook mee in de controlepost toen de officials de fiets uit elkaar aan het halen waren. "Femke stond te wenen. Ik heb haar toen gezegd dat ze de waarheid moest vertellen, maar zij bleef volhouden dat het haar fiets niet was. Meer kwam er niet uit. Maar haar naam stond op de fiets geschilderd." En daarna was het aan Nico om te bewijzen dat het zijn fiets was. Hij beweerde dat hij de fiets een jaar eerder had overgekocht van Femke. Om mee te kunnen op training had hij een motortje op batterijen ingebouwd in het frame.

Toen Nico moest tonen hoe de motor moest gestart worden, slaagde hij daar niet in. Jos Smets, toenmalig hoofd van Belgian Cycling

"Maar toen hij moest tonen hoe de motor gestart moest worden, slaagde hij daar niet in", zag Smets. "En dan stopte dat verhaal al snel." Ondertussen zijn er nog objectieve elementen om aan te nemen dat er gesjoemeld is.

Zo kon de fiets een jaar eerder niet overgekocht zijn, want het ging om een nieuw kader. Later heeft de UCI de bevestiging gekregen van de fabrikant dat het frame van de fiets pas in de herfst van 2015 geleverd was, enkele maanden voor het WK.

Ook de claim van Nico dat de mecaniciens per ongeluk zijn fiets hadden meegenomen naar de materiaalpost lijkt niet echt aannemelijk. De bewuste fiets met het motortje zou anderhalve kilogram meer gewogen hebben.

"Twee sportieve hoogtepunten waar ik mijn bedenkingen bij heb"

Ook Rudy De Bie heeft zijn twijfels bij de uitleg van Femke en Nico. Ze heeft die fiets niet gebruikt tijdens het WK - het kan bijvoorbeeld dat het mechanisme niet goed tegen de regen zou kunnen - maar misschien daarvoor wel al. "Ik heb voor mezelf - en dat is mijn persoonlijke opinie - 2 wedstrijden uitgepikt waar ze echt een subliem resultaat had neergezet en waar ik achteraf mijn bedenkingen bij had", zegt de toenmalige bondscoach. "Dat gaat om haar Europese titel bij de beloften en haar tweede plaats op de Koppenberg." Op de Koppenberg had ze als 19-jarige met voorsprong de snelste klimtijd. "Ik heb die wedstrijden natuurlijk herbekeken. Als je niet weet wat er aan de hand zou kunnen zijn, dan waren dat sportieve hoogtepunten, maar ik heb er nu persoonlijk mijn bedenkingen bij." De UCI had die bedenkingen ook en schrapte de resultaten van Van den Driessche in 2015-2016, waaronder dus de Europese titel bij de beloften. De Bie voelde zich destijds verraden, maar is zeker niet boos. "Ik hoop vooral dat Femke nu een gelukkig leven heeft, dat ze haar leven weer heeft kunnen oppikken, want er is wel veel commotie geweest rond haar."

Hetzelfde geluid is er bij Jos Smets. "Femke was een heel beleefd en vriendelijk meisje. Ik kan daar eigenlijk niets negatiefs over vertellen. Een fijn karakter, ook in de ploeg, nooit miserie, altijd correct. Ze is nu gelukkig en ik hoop dat ze dat kan blijven."