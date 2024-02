Femke Van den Driessche, 8 jaar na het motortje: "Ik heb alles een plaats gegeven en ben gelukkig nu"

Elke veldritliefhebber kijkt reikhalzend uit naar het WK veldrijden in Tabor. Dat was 8 jaar geleden ook het geval voor het WK in eigen land. Maar toen de UCI een motortje vond in de fiets van Femke Van den Driessche, kreeg de feeststemming een knauw. Luister naar een nieuwe aflevering van onze podcast Fichebak.

31 januari 2016, het WK veldrijden in Zolder. De wielerwereld staat even stil. Opschudding alom. Voor het eerst is er een geval van mechanische fraude ontdekt. In België, bij een Belgische renster.

Tijdens het WK bij de beloften wordt bij Femke Van den Driessche, 19 jaar en kandidaat-wereldkampioene, een motortje in een van haar fietsen gevonden.

Een dag later schreeuwt ze haar onschuld uit: "Het is een misverstand, die fiets is per ongeluk in de materiaalpost beland. Die is helemaal niet van mij. Die fiets is van een vriend die hem gebruikt om samen met mij te gaan trainen."

Eens de tranen opgedroogd zijn, schorst de UCI Van den Driessche voor 6 jaar. Ze verdwijnt uit de wielersport. Acht jaar later zoeken we haar opnieuw op voor Fichebak, een podcast van Sporza, maar over de zaak zelf wil ze niet praten.

"Alles gaat goed met mij. Ik ben een mama van twee jonge kindjes en werk nu in de zaak van mijn ouders. Ik heb die hele gebeurtenis een plaats gegeven. Je moet niet in het verleden blijven hangen."