Wat met "de beknopte Wereldbeker"? "10 à 12 manches en we vegen de rest niet van de kalender"

ma 5 februari 2024 09:58

Op de locatie van het WK veldrijden wordt naar goede gewoonte de kalender van het volgende crossseizoen gepresenteerd. Dat is in Tabor niet gebeurd. De verklaring hoef je niet ver te zoeken: de UCI sleutelt nog altijd aan de Wereldbeker. Topman Peter Van den Abeele gaf in Tsjechië een stand van zaken.

Het huidige veldritseizoen blaast stilaan zijn laatste adem uit, maar hoe het volgende seizoen er zal uitzien, kan voorlopig niemand toelichten. De voorbije maanden werd de almacht van de Wereldbeker (14 crossen dit seizoen) gehekeld door de renners, de UCI verwijt hen dan weer dat ze het regelmatigheidscriterium niet voldoende laten primeren. Een facelift dringt zich dus op, maar een compromis is er nog niet. "We hebben serieus gedebatteerd", kon UCI-topman Peter Van den Abeele wel al verklappen. "Er zijn bepaalde reglementaire beslissingen genomen." Wat dan? "Er zal meer bescherming zijn voor de Wereldbeker in de toekomst. Hoeveel manches er zullen zijn, hangt af van onze gesprekken met rechtenhouder Flanders Classics." "Maar de Wereldbeker heeft een toekomst. We willen die meer buiten België krijgen en we willen de data van de buitenlandse manches beschermen."

Iedereen wil verminderen. Momenteel is er een contract van 14 tot 16 manches, 10 à 12 zou mooi zijn. En dan in december, januari en de WK-periode. Peter Van den Abeele (UCI)

"Als UCI kunnen we de kalender bepalen", vervolgde de Directeur Sport. "Als we zondag crossen in Dublin of Val di Sole, dan is er zaterdag geen topevenement mogelijk." Wordt het dan een gebalde versie richting de kerstperiode? "Niet enkel rond kerst. Maar de neuzen staan in dezelfde richting om te verminderen." "Momenteel is er een contract van 14 tot 16 manches, 10 à 12 zou mooi zijn. En dan in december, januari en de WK-periode." "We hopen dan op de grote namen, maar de renners bepalen zelf hun programma. We hopen zo wel de renners meer kansen te geven om de Wereldbeker te rijden."

Wanneer krijgen we witte rook?