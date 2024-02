PSV laat Yorbe Vertessen dan toch naar Union Berlijn overstappen: "Unieke sfeer"

Yorbe Vertessen vertoeft al sinds 2009 bij PSV na zijn eerst voetbalpasjes bij Rillaar en later Westerlo. De Belgische jeugdinternational maakte in 2020 zijn debuut in de hoofdmacht van PSV, waarvoor hij 18 keer scoorde in 102 duels.



In de terugronde van vorig seizoen kwam hij op huurbasis in België voetballen en greep hij met Union net naast de titel. Hij was goed voor 4 goals in 20 matchen bij de Brusselse ploeg.



Hij begon het seizoen weer in Eindhoven en kreeg ook speelkansen, maar op een basisplaats bij de oppermachtige Nederlandse leider kon hij niet rekenen. Wel kwam hij al 29 keer in actie in 2023-2024, goed voor 5 goals. Hij stond maar 6 keer in de basis.



Vertessen verkiest spelen boven de titel en daarom ging hij maar wat graag in op de interesse van Union Berlijn, dat dit seizoen wel minder op dreef is als 15e in de Bundesliga. De nummer 4 van de competitie 2022-2023 zal er tegen de degradatie moeten vechten.



Met de zware blessure van PSV-spitsencollega Noa Lang leek er nog een haar in de boter te komen- zijn makelaar sprak van een gijzeling, maar finaal houdt de lampenclub Vertessen dan toch niet tegen.