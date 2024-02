Openda stoot Mpenza van de troon met 14e goal dit seizoen, Vertessen niet trefzeker bij debuut

Loïs Openda blijft furore maken in de Bundesliga. Met zijn 14e doelpunt stootte hij Emile Mpenza van de troon als meest trefzekere Belg in een seizoen. Door zijn historische treffer hielp de spits RB Leipzig mee voorbij Union Berlin, waar Vertessen meteen in de basis debuteerde.

Mooi was zijn goal niet, belangrijk en historisch des te meer.

Loïs Openda toonde zich tegen Union Berlin nog maar eens trefzeker in de Bundesliga. Zijn 14e al dit seizoen. Daarmee doet de Rode Duivel beter dan de 13 stuks van Emile Mpenza bij Schalke 04 in het seizoen 2000/2001.



Straf.

Na de openingsgoal van Openda trok Benjamin Sesko de zege voor RB Leizpig over de streep. Door de overwinning blijft de energiedrankclub in het spoor van de top 4.



RB Leipzig - Union Berlin was overigens een duel der Belgische aanvallers. Bij de bezoekers maakte Yorbe Vertessen namelijk zijn debuut na een veelbewogen week. De belofteinternational kwam - in tegenstelling tot zijn landgenoot - niet tot scoren.