Advocaat van Yorbe Vertessen reageert op "vechtscheiding" met PSV : "Wij blijven in Berlijn"

Transfersoap rond Yorbe Vertessen. De overgang van onze landgenoot van PSV naar Union Berlin leek in kannen en kruiken, maar een blessure van Noa Lang strooide roet in het eten. De ex-smaakmaker van Club is lange tijd out en PSV zou Vertessen daarom toch niet willen laten gaan. "Wat haal je jezelf als club nu op de hals?", vragen ze zich in Nederland af. De advocaat van Vertessen is stellig: "Wij blijven in Berlijn."

"Noa Lang zit voor langere tijd niet in de wedstrijdselectie". Dat nieuws was gisterennamiddag te lezen op de clubwebsite van PSV. De Nederlandse international was nog maar pas weer fit, maar viel afgelopen weekend weer uit. Lang heeft een blessure aan zijn bovenbeen en "moet een hersteltraject volgen". Dat is natuurlijk slecht nieuws voor Noa Lang zelf, maar mogelijk ook voor Yorbe Vertessen. Volgens PSV-watcher Marco Timmer heeft PSV de Belgische aanvaller nog niet vrijgegeven. En dat zou de club ook niet willen doen nu er met Lang nog een aanvallende optie is weggevallen. Yorbe Vertessen had zijn zinnen nochtans op een transfer gezet en zat afgelopen weekend al in tribune bij de Bundesliga-club.

In Nederland, zélfs bij heel wat PSV-fans, stuit de houding van de lampenclub op onbegrip. Bij onze collega's van NOS liet voetbalcommentator Arno Vermeulen zijn licht schijnen op de situatie. "Dit is voor Yorbe Vertessen mentaal wel erg zwaar", zegt hij. "Hij zal zich bij PSV jarenlang een vijfde wiel aan de wagen hebben gevoeld en dan moet hij nu dit offer brengen. Ik kan me goed voorstellen dat hij daar grote moeite mee heeft."

PSV probeert logischerwijs het clubbelang op één te zetten, maar je moet je afvragen of dat er hier eigenlijk wel écht toe doet. Arno Vermeulen

"Hij is een opportunistische speler, maar was afgelopen tijd misschien wel effectiever en nuttiger dan Hirving Lozano. Maar die blijft in de pikorde toch boven hem staan. PSV probeert logischerwijs het clubbelang op één te zetten, maar je moet je afvragen of dat er hier eigenlijk wel écht toe doet. Wat voor speler krijg je straks dan terug uit Berlijn? Wat haal je jezelf als club nu op de hals?"

"Ik denk eigenlijk dat PSV er niet aan moet beginnen. Met Malik Tillman komt er straks nog een speler terug die ook links voorin uit de voeten kan. En ik ben ervan overtuigd dat het nog mogelijk is om in de slotfase van de transfermarkt een speler van het kaliber van Vertessen te kopen of te huren." Over de grens is de soap trouwens voorpaginanieuws. De krant AD titelt in zijn woensdageditie op een "vechtscheiding" tussen PSV en Vertessen.

Advocaat Vertessen: "Wij blijven in Berlijn"