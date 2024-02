Atletico-fan Gert Jacobs zag Arthur Vermeeren discreet debuteren in Madrid: "Er is begrip voor zijn match"

do 1 februari 2024 14:14

Als supporter van Antwerp én Atletico mocht Gert Jacobs de eerste match van Arthur Vermeeren in Madrid niet missen. "Hij is voor de leeuwen gegooid", zag de mede-oprichter van de Belgische fanclub Peña Atlética Diablos Rojiblancos. Atletico-coach Diego Simeone had het over "45 ontdekkingsminuten".

Arthur Vermeeren (18) maakte gisteravond een discreet debuut bij Atlético Madrid. Tijdens de pauze werd hij gewisseld. Gert Jacobs maakte het vanaf de eerste rij mee. De trouwe Atletico-fan vloog over en weer naar Madrid voor de competitiematch tegen Vallecano (2-1). "Vermeeren is voor de leeuwen gegooid", vindt de mede-oprichter van de Peña Atlética Diablos Rojiblancos. "Na nauwelijks 5 dagen stond hij al in de ploeg en dan nog niet op zijn positie, maar wel op rechts. De coach had flink geroteerd en Vermeeren kreeg niet de beste passes", sust Jacobs. "In het stadion was er ook begrip voor de match van zo'n jonge speler. De Atletico-fans morden eerder over de prestatie van de ervaren middenvelder Saul Niguez."

Voor het eerst moesten ze de naam Vermeeren op een shirt drukken. Gert Jacobs

Gert Jacobs is al jaren fan van Atletico. "Sinds eind jaren 90", vertelt hij. "Toen heb ik het team ontdekt via het spel Championship Manager. Nadien ben ik ook gaan studeren." Gisteravond in Madrid zocht Jacobs meteen de fanshop van Atletico op. "Voor een shirt van Vermeeren. Ik was de eerste die er om vroeg", glundert hij. "Voor het eerst moesten ze de naam Vermeeren op een truitje drukken."

"In Bernabeu zet ik geen voet"

Als Antwerp- en Atletico-fan is Gert Jacobs in de wolken met de transfer van Arthur Vermeeren. "Zeker, al had Antwerp er misschien wat meer aan kunnen verdienen", denkt hij. "Maar Atletico lijkt me geknipt voor Vermeeren. Ik zie gelijkenissen tussen de twee clubs: de kleuren, het familiale karakter en de stijl van de coaches." "Atletico houdt er ook van om hoog druk te zetten. De tijd van vechtvoetbal is verleden tijd", stipt de Atletico-supporter aan. Nu Vermeeren voor Atletico voetbalt, is Jacobs van plan om vaker over en weer naar Madrid te reizen. "Ik heb tickets voor de Champions League-wedstrijd tegen Inter", vertelt hij. Voor de stadsderby tegen Real nu zondag past hij. "Uit principe zet ik geen voet in Bernabeu", lacht hij. "Een keer heb ik het gedaan: toen Atletico er in 2013 de Spaanse beker won. Heerlijk was dat!"

Arthur Vermeeren vorige week bij zijn voorstelling in Madrid.

Spaanse krant: "Zonder op te vallen, maar ook zonder zich te verstoppen"

Niet alleen de supporters van Atletico, ook de Spaanse kranten toonden begrip voor het bescheiden debuut van Arthur Vermeeren. Voor AS paste Vermeeren gedurende 45 minuten zich vooral aan het veld, aan het stadion en aan zijn ploegmaats aan. "Zonder op te vallen, maar ook zonder zich te verstoppen." "Logisch voor een speler die drie trainingen later op het middenveld van de Metropolitano speelde." Een gelijkaardig verhaal in AS. "Vermeeren stond net zo verlegen op het terrein als bij zijn presentatie", wat de krant toeschrijft aan zijn jonge leeftijd. Volgens AS is Vermeeren "door Simeone in het bad gegooid om te zien of hij kon zwemmen."

Deze 45 minuten hebben hem de kans gegeven om kennis te maken met een nieuwe competitie in een imposant stadion. Diego Simeone