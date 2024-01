Arthur Vermeeren praat voor het eerst als Atletico-speler: "Had goed gesprek met Witsel"

Arthur Vermeeren is begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn voetbalverhaal. De 18-jarige middenvelder maakte vandaag zijn overstap van Antwerp naar Atletico officieel. Maandag wordt hij voorgesteld, maar vandaag gaf hij al een eerste reactie in een YouTube-post van zijn nieuwe club. "Ik wil zoveel mogelijk spelen en alles winnen. Dat is met deze grote club mogelijk."

Arthur Vermeeren sprak in het Engels en werd in het Spaans ondertiteld. De video toont ook beelden van Vermeeren op verschillende plaatsen op de club. "Ik kan mijn gevoelens niet meteen onder woorden brengen, maar ik ben erg blij om hier te zijn en kan niet wachten om eraan te beginnen", opent de 18-jarige Belofte van het Jaar. Hij benoemt zijn verwachtingen en ambities: "Die zijn zoals elke speler die naar hier komt: ik wil zoveel mogelijk spelen, elke match winnen, zoveel mogelijk trofeeën en alles winnen. Dat is met deze fantastische club mogelijk." Vermeeren heeft al kennisgemaakt met die andere Belg bij Atletico: "Ik heb al met Witsel gesproken en mijn teammaats ontmoet. Het was een goed gesprek."

De jonge Belg geeft toe dat hij al vaak gedacht heeft hoe het is om voor Atletico te spelen: "Het is een grote club, met veel passie. Het is als een familie. Ik wilde hier graag zijn en kijk er enorm naar uit."



Hij kon al kennismaken met de sfeer in een vol Metropolitan Stadium, hij woonde gisteren de kwartfinale in de beker tegen Sevilla bij (1-0). "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt", was hij onder de indruk.



"Het was zot, toen ik het stadion binnenwandelde. Het voelde geweldig met alle fans. Het was het zotste wat ik ooit al heb gezien."



Vermeeren is klaar voor de nieuwe uitdaging: "Ik zal elke wedstrijd het beste van mezelf geven voor de club en voor de fans. Ik hoop dat ze ons elke wedstrijd zoals gisteren zullen steunen... Ik kan niet wachten om voor hen te spelen."