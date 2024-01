België is voor Daviscup in Kroatië: "Zonder Goffin zorgt voor extra motivatie"

di 30 januari 2024 14:18

België heeft zijn intrek genomen in Varazdin, waar het komend weekend tegen Kroatië speelt voor een plaats in de poulefase van de Wereldgroep in september. Zowel België, als Kroatië komt zonder enkele toppers in actie.

David Goffin (ATP-134), die gisteren zijn stek van beste Belg verloor aan Zizou Bergs (ATP-131), wil zich even concentreren op zijn enkelcarrière in een poging om alsnog Parijs 2024 te halen.



Bergs voert nu de selectie aan, Gauthier Onclin (ATP-254) is Goffins vervanger. Joris De Loore (ATP-192) is de derde Belg voor het enkelspel. Sander Gillé en Joran Vliegen (allebei ATP-23) zijn er voor het dubbelspel.



Kroatië telt 2 spelers in de top 100, maar Borna Coric (ATP-37) en Borna Gojo (ATP-91) zijn niet van de partij. De eerste heeft andere prioriteiten, de tweede een rugblessure.



"We gaan er niet om liegen", klinkt het eerlijk bij Darcis op een persconferentie van de Belgische bond: "Het is goed voor ons dat hun 2 op papier beste spelers er niet bij zijn. Natuurlijk hebben ze nog goede spelers én Cilic is terug."

"We moeten niet te veel naar hun ranking kijken, de Kroaten zullen competitief zijn. Het wordt een moeilijke, maar interessante match."



De Belgische kapitein verwacht dat voormalig nummer 3 Marin Cilic, die na een lange knieblessure teruggevallen is naar ATP-1044, bij zijn interlandrentree zal spelen. "Hij zal willen tonen dat hij er weer staat."

"De 22-jarige Duje Ajdukovic (ATP-125) won afgelopen weekend een mooie Challenger (in Quimper, red) én Kroatië heeft een solide dubbelduo." Dat zijn Ivan Dodig (ATp-4) en Mate Pavic (ATP-30).



Over de Belgische selectie heeft Darcis niets dan goeds te vertellen. "Iedereen voelt zich goed. De afwezigheid van David heeft niet veranderd aan de sfeer en de motivatie. Ik zou zelfs zeggen dat er een extra motivatie is om te tonen waartoe ze in staat zijn zonder onze jarenlange nummer 1."



"We zitten duidelijk op een keerpunt. Maar we hebben een superdubbel, allebei nog in de top 30, we hebben jongeren en enkele anciens. We moeten 3 grote matchen winnen, maar we geloven erin."

2-0 voor Kroatië