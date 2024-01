David Goffin weigert selectie voor de Davis Cup

De Belgische mannen spelen op 3 en 4 februari in de Davis Cup in en tegen Kroatië. Gauthier Onclin neemt de plaats in van David Goffin.

Goffin (ATP-111) weigerde zijn selectie, omdat hij zich voorlopig wil



concentreren op zijn individuele carrière.

"Het is natuurlijk jammer om de beste Belgische speler niet te kunnen opstellen, maar het Belgische team gaat elke uitdaging aan", reageert kapitein Steve Darcis.

"We hebben al ontmoetingen gewonnen zonder David, ik heb alle vertrouwen in mijn team."

Goffin speelt deze week het Challenger-toernooi van Ottignies-Louvain-la-Neuve. In zijn eerste wedstrijd staat hij tegenover Zizou Bergs, die de Davis Cup-ploeg zal aanvoeren in Kroatië.