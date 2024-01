David Goffin kan als kwalificatiespeler niet stunten tegen Humbert

David Goffin heeft de eerste ronde op de hoofdtabel in Australië niet overleefd. Hij ging in vier sets onderuit tegen de Fransman Ugo Humbert (ATP-20). Goffin, die niet meer in de top 100 staat, had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi maar moet na drie uur op de baan dus opnieuw inpakken.