Snowboarder Seppe Smits (32) vliegt laatste keer uit in Sportweekend: "Ik ben heel dankbaar"

Op 21 maart zet snowboarder Seppe Smits (32) een punt achter een internationale carrière van 17 jaar. In 2011 en 2017 won hij het WK, hij was 4 keer de beste in de Wereldbeker en nam 2 keer deel aan de Winterspelen. Sportweekend zocht hem nog een laatste keer op voor een terug- en vooruitblik. Bekijk hieronder de mooie en emotionele reportage met een gelouterd man.