Advocaat van Vermeeren schetst hoe deal met Atlético tot stand kwam: "Plots raakte alles in stroomversnelling"

di 30 januari 2024 07:00

Op een paar dagen is het leven van Arthur Vermeeren voorgoed veranderd. Van een vertrouwde omgeving naar een Europese topclub in een metropool. Tijdens de spannende week stond advocaat Sébastien Ledure constant aan de zijde van de jonge middenvelder. Na de officiële presentatie blikte hij terug op het dossier. "Vorig weekend geraakte alles opeens in een stroomversnelling", aldus Ledure.

Opeens ging het wel heel snel voor Arthur Vermeeren.

In een week tijd transformeerden de eerste geruchten over zijn transfer naar Atlético Madrid in een concrete deal. Hectische dagen dus voor de Rode Duivel, maar ook voor Sébastien Ledure.



De Belgische advocaat voerde samen met papa Vermeeren de onderhandelingen in Madrid en stapte de voorbije dagen ook twee keer op het vliegtuig naar de Spaanse hoofdstad. Maandagmiddag keek hij met de nodige trots toe hoe Vermeeren voorgesteld werd bij zijn nieuwe club. "Nochtans was het helemaal niet zeker of Arthur deze transferperiode al zou vertrekken", vertelt Ledure, die eerder al Romelu Lukaku begeleidde bij transfers. "Er is al maanden interesse, maar vorig weekend geraakte alle plots in een stroomversnelling met Atlético." Atlético was ook lang niet de enige kaper op de kust voor de Belgische parel. "Integendeel, er toonden verschillende clubs. Ploegen van hetzelfde kaliber als Atletico, de lat lag meteen hoog."

Vermeeren werd al voorgesteld in Madrid.

Win-win-win

Waarom dan toch Atlético Madrid? Een win-win-win-situatie bij alle belanghebbenden, zo blijkt.

"De club gaf duidelijk aan dat ze nú versterking op het middenveld wilden, Antwerp was op zoek naar een uitgaande transfer en Arthur zelf heeft een weloverwogen keuze gemaakt voor de club die het beste bij hem past en voor hem de grootste sportieve opportuniteit is", schetst Ledure.

Garanties over speelminuten kreeg Vermeeren niet. "Maar de club heeft duidelijk aangegeven dat ze hem nodig hadden en op hem rekenden. Er is altijd expliciet gezegd - ook door de trainer - dat niet zijn leeftijd, maar wel zijn prestaties op het (trainings)veld."

Binnenkort zelfs op een spiksplinternieuw trainingsveld en -complex. "Ook dat project toont aan dat deze club hoog mikt en ambitie blijft koesteren."

Ook tijdens de onderhandelingen toonde Arthur zich matuur. Sébastien Ledure, advocaat Vermeeren

Toch was het niet enkel een keuze met zijn hoofd, ook het hart van Vermeeren raakte verknocht aan de Spaanse team. Dat hij gigant Atlético Madrid ietwat verrassend een "familieclub" noemde op zijn voorstelling, is misschien wel het beste voorbeeld.

"Op het eerste gezicht lijkt dat misschien een vreemde uitspraak, omdat het over een van de drie grootste clubs van Spanje gaat, maar hier hebben de mensen - van de sportieve staf tot in de bestuurskamer - de voetjes op de grond hebben en een hart voor deze club."

Een gevoel dat Vermeeren ook aan de tekentafel voelde, want vergis u niet: hij was wel degelijk nauw betrokken bij de onderhandelingen.

"Er was veel overleg met zijn ouders en Arthur zelf, ook op dat vlak is hij enorm matuur. Hij toonde echt interesse in de contractuele kant van het dossier en daagde iedereen uit met vragen. Het was plezierig om met hem samen te werken."

Vermeeren zat dit weekend al op de bank.

