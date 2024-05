LIVE (18.15 u): Niet Slimani, wel Lauberbach moet voor doelpunten zorgen bij KV Mechelen op bezoek bij Westerlo

Geen Van Langendonck, Haspolat terug uit schorsing

Als we opstelling van KVC Westerlo vergelijken met die van twee weken terug zien we één nieuwe naam. Haspolat komt terug uit schorsing en herneemt zijn plaats in de defensie. Voor de rest rekent Bart Goor in zijn laatste thuiswedstrijd als uit de nood helpende hoofdtrainer op de bekende namen. Stassin speelt in de spits.





En verrassing die eigenlijk geen verrassing is: Bolat in doel. Gazet van Antwerpen schreef nochtans dat Koen Van Langendonck zou mogen spelen, maar die zit op de bank.