Kwalificatiespeler Riedi houdt topreekshoofd Coric van toernooizege in Louvain-la-Neuve

Leandro Riedi, nummer 250 van de wereld, heeft het Challengertoernooi in Louvain-la-Neuve gewonnen. De Zwitser verraste in de finale tegen de Kroaat Borna Coric (ATP-40). Hij haalde het in twee sets en mag bijna 150.000 euro mee naar huis nemen. Op de erelijst volgt Riedi David Goffin op.

Vorig jaar kreeg het toernooi in Louvain-la-Neuve nog een landgenoot op de erelijst. David Goffin won toen de allereerste editie, maar dit jaar sneuvelde de Belg al in de tweede ronde. Ook de andere landgenoten lagen er al uit en het publiek kreeg een finale tussen eerstereekshoofd Coric en een Zwitserse verrassing.

Riedi is 21 jaar en spartelde zich eerst door de kwalificaties in ons land. Hij was in de finale dan ook de underdog, al had hij twee weken geleden wel al een ander Challengertoernooi gewonnen in Portugal.

Ook in Louvain-la-Neuve had hij het goeie ritme te pakken op de baan. Na nog geen anderhalf uur kreeg hij de Kroaat op de knieën. "Het was een van de beste matchen uit mijn carrière", zei hij achteraf.

"Ik had vorig jaar al eens tegen hem gespeeld en toen kwam ik er niet aan te pas. Ik had dus niet al te veel vertrouwen, maar ik voelde me wel goed. Ik was mentaal ook klaar voor een felle strijd en ik heb gewoon alles gegeven."