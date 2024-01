Derby tussen West Brom en Wolves ontspoort volledig in FA Cup na "compleet onacceptabel fangedrag"

De FA Cup een feest? Toch niet bij West Brom - Wolves vanmiddag. De beladen derby ontspoorde compleet nadat er zware rellen waren uitgebroken in de tribunes. De partij lag meer dan een halfuur stil. De Engelse voetbalbond spreekt over "compleet onacceptabel supportersgedrag".

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het zijn hallucinante beelden die doen terugdenken aan de 'hoogdagen' van het hooliganisme in het Engelse voetbal.

Na de derby tussen West Brom en Wolves, twee clubs uit de West Midlands, ging het alleen maar over de waanzinnige supportersrellen.

Met ruim 5.000 fans waren de bezoekers afgezakt naar de grote rivaal voor de eerste confrontatie sinds 2021. En die werd jammer genoeg niet alleen uitgevochten op het veld.



Nadat de Wolves - met ruim 5.000 supporters afgereisd - op voorsprong waren gekomen, gooiden de thuisfans met vuurpijlen richting het bezoekersvak. Ook spelers kregen objecten op zich gegooid.

Na de 0-2 in de 82e minuut ontaardde het duel helemaal door zware rellen in de tribune. Verschillende supporters moesten (soms zwaar bebloed) van het veld gehaald worden door de oproerpolitie, ondertussen snelden spelers naar familieleden in de tribune.





Scheidsrechter Thomas Bramall kon niet anders dan de wedstrijd stilleggen. Uiteindelijk zou de break 37 minuten duren. Aan de eindscore veranderde niets meer.