Prijzenhonger van Tessa Wullaert niet gestild na 4e Gouden Schoen: "Anders kopen we wel een groter huis"

Bij de mannen won Paul Van Himst er ooit 4, bij de vrouwen heeft Tessa Wullaert dat record geëvenaard. En daar hoeft het niet bij te blijven, zo zegt ze een dag later op MNM.

Geen respijt voor de Gouden Schoen: een dag nadat ze voor de 4e keer de trofee mocht kussen wordt Tessa Wullaert om 10.30 uur al op haar club Fortuna Sittard verwacht.

"We spelen vandaag een oefenmatch tegen Leverkusen en om 10.30 uur staat het etentje met de ploeg voor de wedstrijd gepland."

"Het was dus maar een kort feestje, al heb ik er morgen eentje gepland met mijn vrienden."

Misschien zullen die haar nieuwe trofee wel betasten. "De mensen kijken er graag naar, willen die Schoenen vastnemen. Ik heb ze dus goed in het zicht gezet in ons huis."

4 Gouden Schoenen, dan heb je wel heel wat plaats nodig in je kast. "Toch went het niet. Ik hoop niet dat het hierbij stopt. Anders kopen we wel een groter huis", lacht Wullaert bij Kawtar & Keyaert.