Toby Alderweireld laat tattoo van Gouden Schoen zetten: "Misschien in de linkerbovenhoek"

Helemaal onverwacht was de winst van Toby Alderweireld op het Gala van de Gouden Schoen niet, maar dat betekent niet dat de vreugde er minder om was. Toch hield de verdediger van Antwerp de viering bescheiden. "Ik wist dat het vandaag ook een drukke dag wordt."

Geen uitbundig feestje voor Toby Alderweireld na zijn triomf op de Gouden Schoen. "Ik heb geprobeerd om slim te zijn en ben op tijd naar huis gegaan. Ik wist dat het vandaag ook nog een drukke dag zou zijn."

Alderweireld had al grappend gezegd dat hij met zijn trofee zou slapen, maar uiteindelijk lag toch gewoon zijn vrouw naast hem in bed. "Ik heb de Schoen jammer genoeg beneden moeten laten staan."

Een belofte die hij wel wil nakomen, is die van de tatoeage. Als hij de Gouden Schoen zou winnen, zou hij die ook op zijn lichaam laten tatoeëren. "Ik heb het beloofd en ik ben een man van mijn woord. Die tattoo komt er, ik moet alleen nog eens rustig nadenken waar en wanneer."

In de linkerbovenhoek, suggereert Ruth Joos in De Ochtend, verwijzend naar zijn doelpunt in de titelmatch? "Dat vind ik een heel goed idee!"