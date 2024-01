Toby Alderweireld zit in een roes na Gouden Schoen: "Hele voetbalcarrière flitst door mijn hoofd"

Een uniek moment, was het. "Je voetbalcarrière flitst snel door je hoofd", zegt Alderweireld. "Dit is de kers op de taart, denk ik. 2023 zal voor eeuwig het speciaalste jaar zijn van mijn carrière."

"Ik werd als nummer 1 gebombardeerd en mensen feliciteerden me al. Daar had ik het moeilijk mee. Ik was dan ook opgelucht toen ik mijn naam hoorde."

"Verwacht? Neen, dit had ik enkel gehoopt", lacht Toby Alderweireld met de Gouden Schoen voor zich op de persconferentie.

Ook voor onze microfoon kon Alderweireld zijn blijdschap niet verbergen.

"Ik heb er nog steeds geen woorden voor", deelt hij. "Het is heel mooi dat we met Antwerp zo in de prijzen vallen."

"Ik heb met mijn familie en met mijn vrouw moeilijke momenten meegemaakt. Het is erg mooi dat ik dit dan ook met hen kan vieren. Mijn dankbaarheid is dan ook enorm. Zonder hen - en de ploeg - was dit niet mogelijk."

"Ik ga nu van dit moment genieten. Wat de toekomst brengt, zien we dan wel", sluit hij af met een knipoog naar de Rode Duivels.