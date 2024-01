Joel Embiid wint de "MVP-clash" met Nikola Jokic, strafste comeback in jaren van de Phoenix Suns

De wedstrijd tussen Philadelphia en Denver was vooral een duel tussen de MVP van vorig seizoen - Joel Embiid - tegen de MVP van de 2 seizoenen daarvoor, Nikola Jokic. De Serviër werd bovendien vorig seizoen ook verkozen tot MVP van de Finals.

In het rechtstreekse duel tussen de beste 2 centers in de NBA was het vannacht Embiid die aan het langste eind trok. Met 41 punten, 10 assists en 7 rebounds loodste hij zijn team naar een 126-121-zege. Het rapport van Jokic: 25 punten, 19 rebounds en 3 assists.

Na afloop was er een omhelzing tussen de 2 protagonisten en veel wederzijds respect. Embiid fluisterde Jokic daarbij ook iets in het oor. "Ik zei hem dat hij de beste speler in de NBA is", verklapte Embiid.

"Hij verdient alle lof. Jokic is de MVP van de Finals. Dan mag je jezelf terecht de beste speler noemen. Maar ik geloof ook mezelf", voegde de Sixers-center eraan toe.