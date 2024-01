Het seizoen van woelwater Ja Morant zit er al op: Memphis Grizzlies-ster moet onder het mes

Een verloren seizoen is het geworden voor Ja Morant. De sterspeler van de Memphis Grizzlies miste de eerste 25 wedstrijden door een schorsing, nadat hij vorig jaar tot 2 keer toe met een pistool gezwaaid had op sociale media.

Tijdens Morants afwezigheid was Memphis, dat ook enkele ander sterkhouders mist door blessures, een vogel voor de kat. De Grizzlies verloren 20 van de 27 wedstrijden waarin de spelverdeler ontbrak.

Het contrast met de matchen waarin Morant wel in actie kwam, was groot. Met een gemiddelde van ruim 25 punten per wedstrijd dirigeerde hij zijn team naar 6 zeges in 9 wedstrijden en deed hij de fans nog stiekem dromen van de play-offs.

Maar zover zal het wellicht niet komen, want de Grizzlies hebben bekendgemaakt dat Morant kampt met een scheurtje in zijn schouder en onder het mes moet. De 24-jarige guard liep de blessure afgelopen weekend op tijdens de training.

Morant zal weldra geopereerd worden en wacht daarna een lange revalidatie. Zijn seizoen zit er dus na amper 9 wedstrijden al op.