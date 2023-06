NBA streng voor Ja Morant: 25 matchen schorsing na nieuw incident met vuurwapen

Ja Morant is al langer een zorgenkind. De 23-jarige spelverdeler werd in mei gespot op sociale media met een geweer. Een fout die hij ook enkele maanden eerder al had gemaakt. In maart werd hij al eens 8 matchen geschorst nadat er een filmpje van hem was opgedoken met een pistool.

Maar hij leerde zijn lesje niet en dus dwong hij de NBA om nog strenger op te treden. Nu moet hij 25 matchen boeten voor zijn fout. "Zijn beslissing om voor de tweede keer een wapen te laten zien op sociale media is alarmerend", zei NBA-baas Adam Silver.

"Hij moet beseffen dat hij een voorbeeld is voor jongeren die nu zijn gedrag misschien willen kopiëren."

Morant mag tijdens zijn schorsing ook niet deelnemen aan oefenmatchen of persconferenties. En voor hij weer mag spelen, zal hij ook aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. "Hij zal een soort heropvoedingsprogramma moeten volgen", klinkt het bij de NBA.

De lange schorsing zal de populaire NBA-speler alleszins ook heel wat geld kosten. Per wedstrijd verdient hij zo'n 300.000 dollar.