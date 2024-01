Boston schrijft stukje clubgeschiedenis met winst in topper, historische triple-double van Wembanyama

In de NBA heeft leider Boston de clash met Minnesota gewonnen. De nummer 2 kraakte wel pas in de verlenging. De Fransman Victor Wembanyama leidde San Antonio naar de zege in Detroit met een triple-double voor de geschiedenisboeken.

Voor de Timberwolves, die nu in het Westen de hete adem van OKC in de nek voelen, blijft het geduldig wachten op een overwinning in Boston. Het is al van het seizoen 2004-2005 geleden dat de Wolves nog eens konden winnen op het veld van de Celtics.

Pas in de verlenging gingen de Timberwolves door de knieën. Topschutter Jayson Tatum maakte 12 van zijn 45 punten in overtime. Hij sloeg de beslissende kloof met een lay-up gevolgd door een driepunter. Met 2 vrijworpen legde hij ten slotte ook de eindstand vast: 127-120.

Terwijl Boston-Minnesota een clash was tussen de nummers 1 was Detroit-San Antonio het duel der kneusjes: de laatste in de Eastern Conference tegen de laatste in de Western Conference.

Zonder de geblesseerde topschutter Cade Cunningham bleek thuisploeg Detroit niet opgewassen tegen de Spurs van rookie Victor Wembanyama: 108-130.

De fabelachtige Fransman van 2,24 meter liet in Detroit de op één na snelste triple-double in de NBA-geschiedenis optekenen. In amper 21 minuten was hij goed voor 16 punten, 12 rebounds en 10 assists. Alleen Russell Westbrook deed het ooit sneller.

De 20-jarige Wembanyama liet bovendien geen enkel balverlies noteren. Daarmee is hij ook de jongste speler in de NBA-geschiedenis die een triple-double zonder balverliezen laat optekenen. Hij doet beter dan Andre Iguadola op zijn 21e.