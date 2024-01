Joran Wyseure dolblij met zilver op het BK: "Ik had een superdag!"

Enkele dagen na zijn 23e verjaardag heeft Joran Wyseure zichzelf een tweede plaats cadeau gedaan op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke. "De omstandigheden lagen me, vooraf zat ik te lachen in de camper", vertelt de eerstejaarsprof.

Joran Wyseure begon aan het BK als outsider. Hij maakte mee de wedstrijd en beloonde zichzelf met het zilver in Meulebeke.

"Ik had enorm uitgekeken naar deze wedstrijd dicht bij huis", glimlacht Wyseure bij onze reporter.



"Ik voelde me erg sterk, ik had een superdag zoals in Fayetteville (waar hij in 2022 het WK voor beloften won, red)."

"Even dacht ik dat ik kon meestrijden voor de overwinning, maar toen Eli doortrok, had ik snel door dat hij sterker was. Hij reed misschien zelfs met overschot rond."