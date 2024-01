Interimcoach Michiel Jonckheere trekt ondanks knappe zege deur achter zich dicht bij KV Oostende

Eerder deze middag boekten de troepen van Michiel Jonckheere nog een knappe zege tegen Zulte Waregem, nu heeft de trainer aangekondigd dat hij KVO verlaat. "Dit is een beslissing die ik met pijn in het hart neem", klinkt het.

Een dag met twee gezichten voor KVO en alle fans.

Deze middag werd de overwinning tegen titelkandidaat Zulte Waregem nog stevig gevierd, nu kondigt clubicoon en interimcoach Michiel Jonckheere zijn vertrek aan. "Om een nieuwe uitdaging aan te gaan", laat de club weten.

"Dit is een beslissing die ik met pijn in het hart neem", stelt Jonckheere. "Zeker na deze schitterende namiddag. Ik hoop oprecht dat het allemaal goedkomt met KVO, want dit zal altijd mijn club blijven."

"De fans, werknemers, staf en spelers verdienen positief nieuws. En nu moeten we met z'n allen genieten van deze overwinning. Hopelijk is dit geen vaarwel, maar eerder een tot ziens", gaat hij verder.

Sportief manager Nils Vanneste blijft met gemengde gevoelens achter. "Ik ben overtuigd van het trainerstalent van Michiel, daarom haalde ik hem afgelopen zomer bij de A-kern."

"Het is jammer om hem nu te zien vertrekken, maar ik heb alle begrip voor zijn beslissing. Michiel leverde in moeilijke omstandigheden uitstekend werk en zal altijd welkom blijven in Oostende."

Jonckheere begon het seizoen als assistent-trainer van Stijn Vreven en stond na diens ontslag 2 wedstrijden aan het roer als interimcoach.Waar de toekomst van Jonckheere precies ligt, is nog niet duidelijk.