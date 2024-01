Zulte Waregem gaat kopje-onder bij ploeg in nood KV Oostende na doldwaze slotminuut

De crisis aan zee is even gaan liggen. KV Oostende heeft in een vermakelijke pot voetbal de punten thuisgehouden tegen Zulte Waregem. De Kustboys klommen nog voor rust op een 2-0-voorsprong, maar de bezoekers keerden terug tot 2-2. In de allerlaatste minuut kreeg KVO een discutabele strafschop. Van Daele knalde naast, maar een minuut later legde Berte de 3-2 alsnog binnen.