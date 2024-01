Al 3 maanden geen voetbal in hun land in oorlog, maar toch speelt (en verliest) Palestina op Asian Cup

De wedstrijd op de Asian Cup werd exact 100 dagen na de start van de oorlog tussen Israël en Hamas, een extremistische militie in Palestina, gespeeld. Het hoeft niet gezegd dat de voorbereiding bij de Palestijnen niet over rozen verliep.



Sinds de oorlog ligt de voetbalcompetitie in Palestina stil, de spelers konden enkel oefeninterlands afwerken om hun matchritme te bewaren.



Het conflict in Gaza heeft ook rechtstreeks invloed op de spelersgroep. Zo kreeg aanvaller Mahmoud Wadi één dag voor de match tegen Iran te horen dat zijn neef was omgekomen.



De wedstrijd in Qatar begon met een bezinningsmoment voor alle slachtoffers die de voorbije weken zijn gevallen.



Op het veld werd het kwaliteitsverschil tussen beide teams snel duidelijk. Na 12 minuten stond het al 2-0. Vlak voor de rust veerden de Palestijnse fans - die tussendoor ook een spandoek met "Free Palestine" had ontrold - toch eens op, bij de 3-1 van hun speler Tamer Seyam.



Uiteindelijk kon Palestina de schade na de rust nog enigszins beperken, tot 4-1. Later speelt het in zijn groep ook nog tegen de Verenigde Arabische Emiraten en Hongkong.