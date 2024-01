Marouane Fellaini geeft zichzelf een maand om toekomst te bepalen: "Ook voorstellen uit België"

Marouane Fellaini (36) heeft een punt gezet achter zijn Chinees hoofdstuk, maar de voormalige Rode Duivel kan nu nog niet zeggen of zijn profcarrière meteen ook voorbij is. Hij wacht de aanbiedingen nog eventjes af.

Marouane Fellaini dook deze week op bij de stage van zijn ex-club Standard, vandaag maakte hij een acte de présence bij Francs Borains. Fellaini is een investeerder bij de club en gaat er ook aan de slag als raadgever.

Wat zijn sportieve toekomst betreft, houdt de 36-jarige middenvelder zijn opties nog open. "Ik denk dat ik nog één of twee jaar kan voetballen", vertelde hij vandaag.

Maar de ex-speler van onder meer Manchester United sluit ook een definitief afscheid niet uit.

"Dat zit in een hoekje van mijn gedachten, maar momenteel geniet ik van de tijd met mijn familie en bestudeer ik de aanbiedingen. Het gaat om voorstellen uit België en het buitenland en ik zal het juiste project kiezen."

"Ik train om in vorm te blijven en ik bekijk alle opties, of die nu uit Turkije, het Midden-Oosten of Europa komen", aldus Fellaini, die zich naar eigen zeggen een maand geeft om zijn (sportieve) toekomst uit te tekenen.