Marouane Fellaini denkt niet aan pensioen en "sluit geen enkele deur" voor terugkeer naar België

De beweringen van zijn coach in China kunnen de vuilbak in. Marouane Fellaini denkt nog niet aan zijn voetbalpensioen. Dat bevestigde de voormalige Rode Duivel bij La Dernière Heure. "Ik wil me minstens nog één of twee jaar amuseren", vertelt de 35-jarige middenvelder. Kan hij dat in België?