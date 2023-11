Verwarring troef: coach kondigt einde carrière Marouane Fellaini aan, zaakwaarnemer ontkent

Marouane Fellaini maakte begin september al bekend dat hij na dit seizoen Shandong Taishan zou verlaten. Of de 35-jarige voormalige Rode Duivel na 4 jaar in China nog zin had in een nieuw sportief avontuur, was evenwel niet duidelijk.

Choi Kang-hee, zijn coach in China, leek op zijn persconferentie het definitieve afscheid van Fellaini aan te kondigen. "Hoewel ik het jammer vind, respecteer ik zijn beslissing om te stoppen", klonk het.

"Fellaini is een geweldige speler, maar misschien eist zijn leeftijd stilaan zijn tol. Na elke wedstrijd kampt hij wel een dag of twee met pijn."