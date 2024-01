Golazo gaat WK wielrennen in Rwanda in 2025 mee organiseren: "Een eer"

Het WK wielrennen in Rwanda krijgt een Belgisch tintje. Golazo zal het evenement organiseren, samen met het Franse ASO. Het is de eerste keer dat het WK wielrennen in Afrika georganiseerd zal worden. “We zijn vereerd om dit historisch sportmoment voor Afrika mee in goede banen te mogen leiden”, zegt Bob Verbeeck, CEO van Golazo.